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خادم الحرمين: المجزرة الشنيعة ضد المصلين في نيوزيلندا «عمل إرهابي»
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تواصل – فريق التحرير:

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: “نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد بعث برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكمة العامة لنيوزيلندا، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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