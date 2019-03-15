أول تعليق رسمي من «الخارجية» بشأن المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا

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تواصل – واس:

قال معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إن وزارة الخارجية وفور وقوع الحادث الإرهابي الأليم في مدينة كرايست شيرش، باشرت متابعتها للحادث وبعمل مستمر ومتواصل من قبل سفارة المملكة لدى نيوزيلندا.

وذلك للوقوف على مستجدات الحالة الصحية للمصابين السعوديين، حيث يتماثل أحدهما للشفاء وانتقل الآخر إلى رحمة الله مساء الجمعة، كما تحرص الوزارة على متابعة شؤون جميع المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا لضمان أمنهم وسلامتهم وبتعاون مع الجهات المختصة في نيوزيلندا.

وأكد الوزير العساف أن هذا يأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة والمتابعة الحثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأضاف معالي وزير الخارجية أن هذا العمل الإرهابي البشع يتطلب من الجميع مواصلة الجهد لمحاربة خطاب الكراهية ومواجهة كل مسببات العنف والإرهاب.

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