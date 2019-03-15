«الزعاق» يحدد موعد «موسم الحميمين» ويعلن توقعاته للطقس الأيام المقبلة

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أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة تشهد الأسبوع المقبل دخول موسم الحميمين، وهو موسم يشهد تساوي الليل مع النهار في أوله ومن بعد ذلك يختلف فيه الوقت بتدريج، فيأخذ النهار بالزيادة أكثر من الليل من ناحية فترات الوقت، ويستمر هذا الموسم 26 يوما، وسمي الحميمين لأنه يعتبر عتبة الدخول لموسم الصيف الحار.

وتابع الزعاق: “تكون بداية موسم الصيف الفعلي مع دخول شهر رمضان هذا العام، وبداية دخول الصيف الحار غرة شوال وسنعيش خلاله ثلاثة أشهر بداية من شوال وذي القعدة وذي الحجة، وتنكسر حرارة الصيف مع غرة السنة المقبلة 1441، وموسم الصيف هذا العام سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة منذ بداية الصيف تتراوح بين 25 و39 درجة مئوية” بحسب “الوطن”.

وأضاف «نعيش الأيام المقبلة مرحلة انتقالية فصيلة، وهي مرحلة الانتقال من الشتاء البارد إلى فصل الربيع، وتحديدا يومي السبت والأحد يتساوى فيهما الليل والنهار، ويعرف هذا بتساوي الربيعي، والربيع ينقسم إلى قسمين ربيع شتوي وربيع صيفي، ويأتي الأخير بعد نزول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة”.

واختتم حديثه قائلا: “ما يشاع أن هناك حالة مطرية يكون لها تأثير خلال الأسابيع المقبلة، فهذه أخبار فيها نوع من المبالغة، ولكن تكون هناك أمطار متفرقة بين خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الأجزاء الشمالية وجزءاً من المنطقة الغربية خلال الأسبوع المقبل، ولكن تكون بمعدلها الطبيعي وليس كثيفة”.