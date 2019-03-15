الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

المبتعث المصاب في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل لحظات الموت

المبتعث المصاب في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل لحظات الموت

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع المتجولين بأسلحتهم في حوطة بني تميم

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع المتجولين بأسلحتهم في حوطة بني تميم

إصابة مواطن سعودي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بـ«نيوزيلندا»

إصابة مواطن سعودي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بـ«نيوزيلندا»

هكذا تم التخطيط للهجوم الإرهابي على المصلين في نيوزيلندا

هكذا تم التخطيط للهجوم الإرهابي على المصلين في نيوزيلندا
0

تواصل – وكالات:

نشرت حسابات على الإنترنت مواد عنصرية عن سيادة العرق الأبيض ورسائل لليمين المتطرف تحتفي بالعنف ضد المسلمين والأقليات، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية وقبل تنفيذ الهجوم الإرهابي بحق المصلين في نيوزيلندا.

وفي هذا السياق، كان منفذ الهجوم وهو أسترالي الجنسية، قد بث لقطات حية على فيسبوك للهجوم الإرهابي على أحد المسجدين في نيوزلندا.

كما نشر حساب الإرهابي الأسترالي على “تويتر” الخميس الماضي، صورا لبندقية استخدمت فيما بعد في الهجوم على المسجدين بمدينة كرايستشيرش.

وظهرت صورة البندقية وقد غطتها حروف بيضاء اللون لأسماء أشخاص آخرين ارتكبوا أعمال قتل على أساس عرقي أو ديني وإشارات سلافية وأرمينية وجورجية إلى شخصيات وأحداث تاريخية وعبارة تسخر من كتيب أعدته الأمم المتحدة لكيفية التعامل مع المهاجرين.

وكُتب على جانب البندقية أيضا رقم “14” في إشارة إلى شعار يستخدمه العنصريون البيض يتألف من 14 كلمة. وتضمنت تغريدات أخرى نشرها نفس المستخدم في ذلك اليوم إشارات إلى تراجع معدل الخصوبة لدى «البيض» ومقالات عن المتطرفين اليمينيين قي دول مختلفة وقصص عن جرائم مزعومة لمهاجرين غير شرعيين.

ونشر في حسابه، الذي أنشئ الشهر الماضي، 63 تغريدة وبلغ عدد متابعيه 318 متابعا، كما بث بانتظام منشورات في منتدى معروف بسماحه في نشر أي محتوى بما في ذلك خطاب الكراهية.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن أربعة أشخاص احتجزوا وإن واحدا وجهت له تهمة القتل في أسوأ حادثة إرهابية شهدتها البلاد حتى الآن،

وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) اليوم (الجمعة) قال الإرهابي الإسترالي “سأنفذ الهجوم على الغزاة وسأقوم أيضا بنشر بث حي للهجوم على فيسبوك”، ورد عليه أشخاص بتعليقات مؤيدة للمنشور تحمل شعارات نازية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كشف هوية السعودي «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا.. حالته حرجة

كشف هوية السعودي «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا.. حالته حرجة

المبتعث المصاب في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل لحظات الموت

المبتعث المصاب في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل لحظات الموت

إصابة مواطن سعودي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بـ«نيوزيلندا»

إصابة مواطن سعودي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بـ«نيوزيلندا»

نيوزيلندا.. الشرطة تعلن الحصيلة النهائية للهجوم الإرهابي على مسجدين (فيديو)

نيوزيلندا.. الشرطة تعلن الحصيلة النهائية للهجوم الإرهابي على مسجدين (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد
“الطوفان القادم”
مقالات

“الطوفان القادم”

المزيد
“النشاط الأسري وعوامل النجاح”
مقالات

“النشاط الأسري وعوامل النجاح”

المزيد
خيارات البداية: المال أم الفكر؟……
مقالات

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>