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ضبط 2.7 مليون مخالف وترحيل 704 آلاف إلى خارج المملكة

ضبط 2.7 مليون مخالف وترحيل 704 آلاف إلى خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت الحملات الميدانية التي انطلقت في 26-2-1439هـ وحتى أمس الخميس لضبط مخالفي الأنظمة، عن ضبط مليونين و788 ألفاً و883 مخالفاً، منهم 2.173 مليون مخالف لنظام الإقامة، وتوزع الباقون بين مخالفي نظام العمل ونظام أمن الحدود.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 47437 شخصاً أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود لداخل المملكة، 50% منهم يمنيون، و47% إثيوبيون، والباقي جنسيات أخرى، فيما ضبط 1980 آخرون، لمحاولتهم التسلل لخارج المملكة.

وأضافت أنه تم ضبط 3497 شخصاً نقلوا وآووا مخالفي الأنظمة وتستروا عليهم منهم 1145 مواطناً، أخلي سبيل 1110 منهم بعد الإجراءات النظامية، فيما بقي 35 سعودياً.

وأشارت إلى إتمام تنفيذ الأنظمة لعدد 11284 وافداً مخالفاً، منهم 9529 رجلاً، 1755 امرأة، وعوقب فورياً 419874، وتم ترحيل أكثر من 704 آلاف مخالف، وجارٍ حصول الباقين على وثائق سفر لتسفيرهم لبلادهم.

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