وصول 4.3 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار 4.7 مليون تأشيرة

تواصل – واس:

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4.7 مليون تأشيرة حتى تاريخ 7 رجب لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 4.3 مليون معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 438,731 معتمرًا، منهم 308,050 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 130,681 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3.8 مليون معتمر بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة حيث بلغ عددهم 10259 موظفا، منهم 8 496 من الذكور، و1763 من الإناث.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,8 مليون معتمر، وعن طريق المنافذ البرية 422,582 معتمرا، وسجل وصول 41,676 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,031,253، تليها إندونيسيا 695,103، بعدها الهند 435,746، ثم مصر 240,708، وتركيا خامسا 219,729معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 214,921، ماليزيا 213,209، الجزائر 160,759، الأردن 121,262، العراق 116,154 .

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.