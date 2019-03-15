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هل يجب غسل الدجاج النيء قبل طهيه؟.. نصائح للقضاء على البكتيريا

هل يجب غسل الدجاج النيء قبل طهيه؟.. نصائح للقضاء على البكتيريا
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تواصل – وكالات:

حذر خبراء من غسل اللحوم بشكل عام ولحوم الدجاج بشكل خاص قبل القيام بطهيها، وذلك لأن عملية غسل اللحوم قد تساهم في نشر البكتريا على اليدين والملابس والأواني.

وقالمتحدث باسم هيئة معايير الأغذية البريطانية إن عملية الطهي على النار عادة ما تتكفل بقتل جميع الجراثيم والبكتريا.

وأضاف أن البكتريا المتواجدة على اللحوم النيئة التي قد تتسبب بالتقيؤ وآلام البطن والإسهال الشديد، يمكن أن تعيش لمدة تتراوح بين يومين إلى خمسة أيام، ويمكن أن تنتشر في المكان إذا تم غسلها.

من جهته قال الطاهي الشهير آيدان مانيون، بأنه لا يقوم بغسل لحوم الدجاج لأنه يعلم بأن الجراثيم قد تتطاير مع الماء في جميع أنحاء المطبخ.

وينصح الخبراء باستخدام مواد طبيعية في غسل اللحوم النيئة مثل الخل وحمض الليمون للتخلص من معظم الجراثيم الضارة فيها، وفق ما نقل موقع “ميترو” الإلكتروني.

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