توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع المتجولين بأسلحتهم في حوطة بني تميم

تواصل – فريق التحرير:

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية ويتجولون بها داخل داخل حوطة بني تميم.

كما تضمّن التوجيه استكمال جميع الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والقرار رقم (٢٠٠٠) المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد النائب العام أن طمأنينة وسكينة المجتمع من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها، ولا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام الأشخاص بإيقاف مركباتهم في وسط أحد الأحياء بحوطة بني تميم وحمل الأسلحة النارية، مسببين رعبًا للمارة والسكان، حسبما ظهر بمقطع الفيديو المتداول.