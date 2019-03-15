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وزارة الإعلام تحذر من التعامل مع شركات «الفوركس»

وزارة الإعلام تحذر من التعامل مع شركات «الفوركس»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الإعلام من التعامل مع شركات الفوركس المشبوهة التي تستخدم قصصًا وهمية في إعلاناتها للإيقاع بضحاياها في شباكها، مشيرة إلى أن التداول في هذه الشركات يُعرّض المواطنين لخسائر مادية جسيمة.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قالت فيها: «وعود الفوركس المشبوهة وغير المرخصة لا تحمل سوى الأوهام، فتجنبها».

يأتي ذلك في وقت تستغل فيه هذه الشركات التواجد الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تستخدم منصات غير موثوقة للاحتيال عبر اتصالات ورسائل احتيالية، لا تحمل سوى الأوهام.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي حذرت في وقت سابق من التعامل مع هذه الشركات التي تغري ضحاياها بوهم الربح السريع للإطاحة بهم، ناهيك عن غياب الوضوح والشفافية في تعاملاتها، والذي يعد سبباً كافياً لتجنب التعامل معها.

 

 

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