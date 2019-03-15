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إلزام 19 مواطناً بينهم 3 أمراء بدفع 57 مليون ريال.. لهذا السبب

إلزام 19 مواطناً بينهم 3 أمراء بدفع 57 مليون ريال.. لهذا السبب
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تواصل – الرياض:

ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، 19 مواطناً، بينهم 3 أمراء، بدفع قرابة 57 مليون ريال؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، وتصرفات وممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً في السوق المالية، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لشركات في السوق – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وغرمت اللجنة الأمراء 2.375.000 ريال، كما ألزمتهم بسداد 19.263.442 ريالاً مقابل المكاسب غير المشروعة، وكان من بين المخالفين 5 نساء، تم فرض غرامة عليهن مقدارها 1.310.000 ريال، وإلزامهن بسداد 10 ملايين ريال؛ نظير تحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

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