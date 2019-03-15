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«واتس آب» تحارب الشائعات مع ميزة جديدة

«واتس آب» تحارب الشائعات مع ميزة جديدة
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تواصل – وكالات:

واصلت خدمة “واتس آب” حملتها في مكافحة الأخبار الكاذبة والإشاعات التي بدأتها منذ شهر يناير ، عبر ميزة جديدة تحمل اسم “ابحث عن الصورة” لتمكين المستخدمين من البحث عن الصور التي تصلهم عبر الخدمة عن طريق محرك بحث “جوجل”.

وبرفع الصور إلى “جوجل”، ثم البحث عنها، فإنه سيكون بالإمكان معرفة أصل الصورة. وقال الموقع: “ستكون هذه الميزة مفيدة للغاية لأنها يمكن أن تساعدنا على فهم ما إذا كانت الأخبار مزيفة: عندما تتلقى صورة، يمكنك محاولة البحث عنها على الويب باستخدام هذه الميزة، حتى تتمكن من اكتشاف ما إذا كانت قراءة معلومات مزيفة على الويب المتعلقة بتلك الصورة”، حسب موقع “WABetaInfo” المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق “واتس آب” على نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”.

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