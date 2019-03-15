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إرجاء احتجاجات «مسيرات العودة» بسبب التصعيد في غزة

إرجاء احتجاجات «مسيرات العودة» بسبب التصعيد في غزة
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تواصل – وكالات:

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أنها قررت تأجيل فعاليات اليوم الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بسبب التطورات الميدانية في القطاع، عقب التصعيد الصهيوني، فجر اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه “تقديراً للمصلحة العامة قررت تأجيل فعالياتها المقررة هذا اليوم بشكل استثنائي، حرصاً على أبناء الشعب الفلسطيني واستعداداً لمليونية الأرض والعودة في الـ30 من مارس الحالي”.

وأضافت الهيئة في بيان لها، “نؤكد لأبناء شعبنا استمرار المسيرات وعدم تراجعها، والسعي الدؤوب من أجل تحقيق أهداف المسيرات المتمثّلة في العودة وإنهاء الحصار الظالم”.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة قد أعلنت عن انطلاق الاستعدادات لمليونية في كافة تواجد الشعب الفلسطيني، في فلسطين والشتات، بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة نهاية مارس الجاري.

وشهد قطاع غزة ليلة ساخنة، بعد قصف جيش الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة، بعشرات الصواريخ، رداً على إطلاق صاروخ من غزة على تل أبيب.

 

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