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الشاي الأخضر يقلل التهابات الأمعاء

الشاي الأخضر يقلل التهابات الأمعاء
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تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد على الوقاية من البدانة عن طريق خفض التهابات الأمعاء التي تحدث نتيجة زيادة الدهون في الطعام. واعتبرت الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية أوهايو أن الشاي الأخضر يعمل على الوقاية من متلازمة الأمعاء المتسربة التي تحدث عند وجود التهابات منخفضة في القولون بشكل مستمر.

ونُشرت نتائج الدراسة في “جورنال أوف نيوتريشينال بيوكيمستري”، وأظهرت أن الشاي الأخضر يساعد على نمو البكتريا الصديقة في الأمعاء، ويعمل على إعاقة وصول البكتريا الضارة من الأمعاء إلى الدم.

وتصيب متلازمة الأمعاء المتسربة جدار الأمعاء، ويؤثر ذلك على ما يعبر إلى الدم من مواد. في الوقت الذي يقلل الشاي الأخضر التهابات القولون منخفضة الشدة، ويساعد ذلك على تحسين استخدام الجسم للأنسولين إلى جانب خفض الوزن.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن الشاي الأخضر يقاوم السرطان، ويفيد صحة القلب.

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