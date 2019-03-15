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مستشار قانوني: إعطاء المواطن صلاحية تصوير المخالفات مقابل نقاط يخلق الفوضى (فيديو)

مستشار قانوني: إعطاء المواطن صلاحية تصوير المخالفات مقابل نقاط يخلق الفوضى (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شدد المحامي والمستشار القانوني، الدكتور مساعد الربيش، أن إعطاء المواطن صلاحية تصوير المخالفات والتبليغ عن الآخرين مقابل نقاط، مخالف للنظام ويخلق حالة من الفوضى.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج ”يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن من يضبط المخالفة وزير الداخلية هو صاحب الصلاحية، ويخول من يرى.

وتابع الربيش: “أن المشكلة منذ فترة أنهم يطلعون بسيارة ويقولون أنها سيارة تحكم تضبط المخالفات المرورية، ويستطيع أي مواطن أن يأتي ونعطيه كاميرا يصور الناس، وله نقاط، وهذا مخالف للنظام”.

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