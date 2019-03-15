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«تعليم بيشة» بعد تعليق الدراسة بسبب «كوبرا»: لم نجد أي شيء (فيديو)

«تعليم بيشة» بعد تعليق الدراسة بسبب «كوبرا»: لم نجد أي شيء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، ناجي السبيعي، عن تفاصيل تعليق الدراسة كإجراء احتياطي، بسبب ما تم تداوله بشأن وجود “كوبرا” في إحدى المدارس.

وأوضح السبيعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن الفرق المكلفة قامت بتطهير المدرسة، ولم تجد أي ثعبان ولا أي شئ.

وأضاف أنه تم الاطمئنان على الطلاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ولم تجد الفرق أي ثعبان وتم استكمال الدراسة يوم أمس، مشيرا إلى أنه تم التأكد من خلو المدرسة من أي تهديد، بعد تلقي البلاغ مباشرة وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

 

 

 

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