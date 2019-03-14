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براءة 18 عاملاً في عنيزة من تهمة إضافة الكحول للمشروبات

براءة 18 عاملاً في عنيزة من تهمة إضافة الكحول للمشروبات
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تواصل – القصيم:

قضت المحكمة الجزائية في بريدة في حكم ابتدائي ببراءة ١٨ متهماً بتهمة تصنيع وبيع وترويج مادة الكحول المحظورة وإضافتها للمشروبات المقدمة من أحد المقاهي في محافظة عنيزة.

وتضمَّن الحكم عدم ثبوت التهم الموجهة من النيابة العامة للمتهمين في القضية؛ وذلك بعد أن لاحظت المحكمة تناقضاً في تقارير تحليل المشروبات.

وأوضحت المحكمة أن جميع المواد المصنعة في تركيب المشروبات مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، وتباع في غالب المحالِّ الكبرى، مرجحةً سبب إيجابية تحليل إحدى العينات هو إما بسبب سوء استخدام المواد المخلوطة أو التأخر في تحليلها؛ مما أدى إلى تخمرها.

كما قررت المحكمة مخاطبة الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة منتجات المحل من الناحية الصحية، ثم السماح له بمباشرة أعماله فوراً.

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