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إغلاق 18 حساباً في مواقع التواصل روجت لمنتجات مغشوشة

إغلاق 18 حساباً في مواقع التواصل روجت لمنتجات مغشوشة
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تواصل – الرياض:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أنها أغلقت 10 حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي تسوق سلعاً مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، ليرتفع عدد الحسابات التي أغلقتها الوزارة منذ بداية العام 2019 وحتى الآن إلى 18 حساباً، يبلغ عدد متابعيها أكثر من 300 ألف متابع.

وأوضحت التجار أن المنتجات المخالفة التي يتم تسويقها عبر هذه الحسابات، العطور والمستحضرات والخلطات التجميلية، ومنتجات التخسيس، وغيرها من السلع والمنتجات.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لرصد وتتبع المواقع والحسابات الإلكترونية المخالفة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية للعلامات المسجلة.

وحذَّرت الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة “معروف” أو المواقع المعروفة عالمياً؛ وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.

ودعت كافة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في خدمة “معروف” المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، حيث تتوفر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم.

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