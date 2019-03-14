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«هدف»: 4 خطوات لاستفادة المنشآت من برنامج دعم التوظيف

«هدف»: 4 خطوات لاستفادة المنشآت من برنامج دعم التوظيف
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تواصل – الرياض:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن إتاحة أربع خطوات ميسرة للمنشآت تتيح لها التسجيل والاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

وتبدأ هذه الخطوات بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب “برامج دعم التوظيف” من قائمة “برامجنا”، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.

ويمكن من خلال هذه الخطوات أن تستفيد المنشأة بانضمامها للبرنامج، بتحمل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنظمين عن طريق البرنامج، حيث تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة.

كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

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