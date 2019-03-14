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9 وظائف لحملة الثانوية والبكالوريوس بالهيئة العامة للأوقاف

9 وظائف لحملة الثانوية والبكالوريوس بالهيئة العامة للأوقاف
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تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر 9 وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما دون، ووظائف لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت هيئة الأوقاف أن الوظائف المتاحة بمسمى (موظف استقبال، ومشرف خدمات عملاء، وممثل خدمة عملاء)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 –موظف استقبال (وظيفتان):
– شهادة الثانوية العامة فما دون.
– خبرة لمدة سنة.
– استقبال العملاء بطريقة محترفة وحسن توجيههم حسب ما يقتضيه الأمر.
– الرد على الاستفسارات العامة من زوار الهيئة وتحويلها للأشخاص المختصين على أحسن وجه.
– معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالهيئة وكيفية عملها.
– تسلم وتسليم كل البريد الخاص بالهيئة وإعداد احتياجات البريد المرسل.
– تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها بالهيئة.
– تلقي واستقبال الاتصالات الخاصة بالعملاء وتحويلها والتعامل معها بما يقوي علاقة العملاء.
– أداء كل ما يوكل إليه من قبل المدير المباشر.

2 –مشرف خدمات عملاء ‏(وظيفتان):
– شهادة البكالوريوس.
– خبرة لمدة ثلاث سنوات.
– الإشراف على أنشطة موظفي خدمة العملاء وتقييمها، وتزويدهم بتقارير منتظمة متعلقة بالأداء.
– وضع استراتيجيات ومراقبة الأنشطة اليومية لتشغيل خدمة العملاء.
– مساعدة موظفي خدمة العملاء في حال الحاجة.
– تدريب الموظفين في مجالات خدمة العملاء وسياسات الهيئة.
– التحقيق وحل شكاوى خدمة العملاء.
– المساعدة في تطوير وتنفيذ سياسات الخدمة، وشرحها للموظفين والعملاء.
– الحفاظ على الوثائق المتعلقة بأنشطة قسم خدمة العملاء.
– الإشراف العام على الخدمات المقدمة والمتابعة.
– أداء كل ما يوكل إليه من قبل المدير المباشر.

3 –ممثل خدمة عملاء ‏(خمس وظائف):
– شهادة الثانوية العامة فما دون.
– خبرة لمدة سنة.
– استقبال العملاء واستيعاب متطلباتهم.
– الحفاظ على المهنية تجاه العملاء في جميع الأوقات.
– الاستجابة الفورية لاستفسارات وشكاوى العملاء.
– حفظ سجلات العملاء والمعاملات والتعليقات والشكاوى.
– معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتجات وكيفية عملها.
– التواصل والتنسيق مع الزملاء حسب الضرورة.
– تقديم تعليقات على كفاءة عملية خدمة العملاء.
– ضمان رضا العملاء وتقديم الدعم المهني للعميل.
– أداء كل ما يوكل إليه من قبل المدير المباشر.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/03/14م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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