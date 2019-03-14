«العدل» توفر 276 وظيفة إدارية للرجال والنساء.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، للعمل في الوزارة بمدينة الرياض، والراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

*للرجال (الرياض):

1 – باحث تطوير موارد بشرية (المرتبة الثامنة – العدد 13 وظيفة).

2 – باحث شرعي (المرتبة الثامنة – العدد 65 وظيفة).

3 – باحث قانوني (المرتبة الثامنة – العدد 65 وظيفة).

*للنساء (الرياض):

1 – باحث شرعي (المرتبة الثامنة – العدد 35 وظيفة).

2 – باحث عمليات الموارد البشرية (المرتبة الثامنة – العدد 16 وظيفة).

3 – باحث قانوني (المرتبة الثامنة – العدد 35 وظيفة).

4 – باحث قضايا (المرتبة الثامنة – العدد 10 وظيفة).

5 – مطور برامج أول (المرتبة الثامنة – العدد 37 وظيفة).

وأوضحت وزارة العدل، أنه يمكن الاطلاع على التخصصات المطلوبة للوظائف المدرجة (رجال) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، أما عن التخصصات المطلوبة للوظائف المدرجة (نساء) يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

1 – الدخول على نظام التوظيف جدارة، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3 – يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة؛ ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1 – خريجي/خريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان).

2 – خريجي/خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان.

3 – الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

4 – يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5 – جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

6 – ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين/المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

7 – الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

إيضاحات عامة:

1 – هيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة)، وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2 – البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ـة) على نظام جدارة مسؤوليتها على (المتقدم/ـة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3 – ستقوم وزارة العدل بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/07/10هـ الساعة 9:00 صباحاً، وينتهي يوم الخميس الساعة 12:00 مساءً بتاريخ 1440/07/14هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).