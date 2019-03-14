الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادث مأساوي بـ«الجبيل».. وفاة طفل اختناقاً داخل صندوق بمنزله

حادث مأساوي بـ«الجبيل».. وفاة طفل اختناقاً داخل صندوق بمنزله

بالفيديو.. طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا

بالفيديو.. طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا

بالأسماء.. نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440

بالأسماء.. نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

سكاكا.. التشهير بمواطنَيْن وإبعاد مقيم عن المملكة بسبب «التستر التجاري»

سكاكا.. التشهير بمواطنَيْن وإبعاد مقيم عن المملكة بسبب «التستر التجاري»
0

تواصل – سكاكا:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس، مواطنين اثنين بالتشهير والغرامة بتهمة التستر على مقيم من جنسية أردنية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري، وثبوت تورطهما في تمكين الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص بتشغيل مطعم للوجبات الغذائية بمدينة سكاكا.

ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا، على معاقبتهم بفرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتهما.

وسبق أن شهَّرت الوزارة في 27 من شهر فبراير الماضي بالوافد المتستر عليه ونشرت الحكم القضائي الصادر ضده، والمتضمن معاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية وإبعاده عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير.

وكانت “التجارة” قد تلقت معلومات عن شبهة تستر تجاري بأحد مطاعم محافظة سكاكا؛ حيث ضُبطت أدلة مادية تؤكد استئجار الوافد المتستر عليه للمطعم من المواطنين المتسترين، وتحمل الوافد تكاليف ومصروفات تشغيله من سلع ومواد ومرتبات العمالة وتكاليف سكنهم الخاص وفواتير الخدمات، وتحويل المتستر عليه الأرباح المتحققة من نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين الثلاثة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها؛ التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تشهير وتغريم مطعم شهير 1.4 مليون ريال.. هذه جريمته بحق المستهلك

تشهير وتغريم مطعم شهير 1.4 مليون ريال.. هذه جريمته بحق المستهلك

الغرامة والتشهير بـ4 وافدين خزنوا «لحوم فاسدة» في الخبر

الغرامة والتشهير بـ4 وافدين خزنوا «لحوم فاسدة» في الخبر

بادرة مميزة.. تقديم «الفقع» لمرضى مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

بادرة مميزة.. تقديم «الفقع» لمرضى مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

«الغذاء والدواء» تغرّم مصنع مياه روّج إعلانات مضللة للمستهلك

«الغذاء والدواء» تغرّم مصنع مياه روّج إعلانات مضللة للمستهلك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……
مقالات

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……

المزيد
مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”
مقالات

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”

المزيد
لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>