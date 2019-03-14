الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادث مأساوي بـ«الجبيل».. وفاة طفل اختناقاً داخل صندوق بمنزله

حادث مأساوي بـ«الجبيل».. وفاة طفل اختناقاً داخل صندوق بمنزله

بالفيديو.. طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا

بالفيديو.. طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا

بالأسماء.. نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440

بالأسماء.. نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

«المسند» يوجه نصيحة للرعاة في الصحراء لتفادي تأثير التقلبات الجوية

«المسند» يوجه نصيحة للرعاة في الصحراء لتفادي تأثير التقلبات الجوية
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أهل الحلال والرعاة في الصحراء، ومن لديهم كرفانات أن يُدعّموها بعوارض حديدية جانبية.

وأوضح المسند، أن هذه الدعوة تأتي تزامناً مع شهري الاضطرابات الجوية، التي تكون أحياناً عنيفة خلال شهري مارس وأبريل، مضيفاً أن هذه العوارض قد تفيد في منع انقلاب الكرفانات؛ جراء الرياح الشديدة، التي تنتاب الطقس خلال فصل الربيع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت عدة تنبيهات عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي لشبه انعدام الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع سحباً رعدية على 7 مناطق.. ويحذر من طقس الغد

«الحصيني» يتوقع سحباً رعدية على 7 مناطق.. ويحذر من طقس الغد

«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على عدة مناطق لمدة 3 أيام

«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على عدة مناطق لمدة 3 أيام

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد

«الزعاق» يتوقع موجة غبار تعيق الرؤية بعدة مناطق

«الزعاق» يتوقع موجة غبار تعيق الرؤية بعدة مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……
مقالات

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……

المزيد
مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”
مقالات

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”

المزيد
لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>