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تماسّ كهربائي يُخلي موظفات تعليم البنات بالطائف

تماسّ كهربائي يُخلي موظفات تعليم البنات بالطائف
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تواصل – الطائف:

تسبب عُطل بلمبة إضاءة في أحد الأدوار، في حدوث تماس كهربائي، بمبنى الإدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة الطائف.

وتم إخلاء كل الموظفات ومنسوبات الإدارة من المبنى كاملاً؛ احترازياً حفاظاً على سلامتهن دون وقوع إصابات بينهن – ولله الحمد -.

وأوضح المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للتعليم بالطائف عواض الخديدي، أن التماس كان محدوداً نتيجة عطل في لمبة الإضاءة.

وأشار الخديدي إلى أن مدير التعليم الدكتور طلال اللهيبي وجه فريق الصيانة بالإدارة للشخوص على الموقع ومتابعة الحالة ومعالجتها، مؤكداً السيطرة عليها دون وقوع إصابات أو أضرار لا قدر الله، بعد أن تم إخلاء المبنى من كل الموظفات.

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