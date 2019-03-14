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9 إصابات في حريق الكلية التقنية للبنات بالقصيم (صور)

9 إصابات في حريق الكلية التقنية للبنات بالقصيم (صور)
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تواصل – القصيم:

أُصيبت 9 طالبات في حريق نشب اليوم بالكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة، الواقعة على طريق أبو بكر الصديق، وتنوعت الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة، وتم علاج 4 منها في الموقع وتحويل 5 حالات إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تلقت بلاغاً بعد ظهر اليوم يفيد بوجود حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة، وتم توجيه خمس فرق إسعافية وفرقتي “عناية” إلى الموقع حيث وصلت في زمن استجابة 6 دقائق.

وأضاف متحدث هلال القصيم أن كافة الجهات ذات العلاقة شاركت ‏بالموقع، حيث قامت الفرق الإسعافية بعلاج أربع حالات ‏خفيفة في الموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهن.

وتابع الجعيثن أنه تم نقل أربع حالات متوسطة إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وحالة واحدة عن طريق جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم، وكافة الحالات التسع مطمئنة.

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