هكذا كافحت «البيئة» حشرة «البعوض» في جازان

تواصل – جازان:

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاثة آلاف سمكة من نوع “الجامبوزيا” في سد وادي جازان؛ بهدف مكافحة اليرقات المائية وحشرة البعوض الناقلة للأمراض والقضاء عليها.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي أن أسماك “الجامبوزيا” تتغذى على اليرقات المائية الضارة التي تنتشر في السد؛ ما يؤدي إلى الحفاظ على مياهه والبيئة من حوله، مضيفاً أنَّ هذه الخطوة تأتي من منطلق الحرص على تعزيز المكافحة الحيوية للسدود والبحيرات الطبيعية.

وتابع أن سمكة “الجامبوزيا”، والمعروفة بسمكة “البعوض”، تعيش في المياه العذبة وتتأقلم مع درجات الحرارة العالية، وتتكاثر مرات عدة في السنة الواحدة، وقد أُدخلت في مياه كثيرٍ من البلدان بوصفها وسيلة ناجحة للمحاربة الحيوية للبعوض.