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فلسطين: تصعيد الاحتلال غير مسبوق في دعوات اقتسام «الأقصى»

فلسطين: تصعيد الاحتلال غير مسبوق في دعوات اقتسام «الأقصى»
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تواصل – واس:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بـأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في الدعوات إلى اقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيًا.

وعدّت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين العنصرية تنطلق من إطار الشعور بالقوة، ويستغلونها لفرض أمر واقع جديد، مستفيدين من الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته.

وأكدت الوزارة أن تلك المحاولات قديمة جديدة، بدأت منذ الإعلان بشكل أحادي الجانب عن ضم القدس الشرقية المحتلة، ومنذ ذلك الحين والقدس تقاوم، والأقصى يقاوم، ولن يستطيع أردان ومن على شاكلته من المتطرفين والعنصرين تحقيق رغباتهم الاستعمارية التهويدية والعنصرية، ولن تمر أية دعوات أو محاولات للنيل من القدس بشكل عام والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص.

وأعلنت الوزارة أنها ستتابع القضية ضمن مسؤوليتها المباشرة مع الجهات صاحبة الاختصاص والدول المعنية كافة، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، ولا يمكن السكوت على هذا التمادي الذي يكون بسبب غياب أو ضعف الصوت العربي والمسلم والدولي الرافض لهذه البلطجة الإسرائيلية.

 

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