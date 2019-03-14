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«فيس بوك»: عطل خدماتنا ليس نتيجة هجوم إلكتروني

«فيس بوك»: عطل خدماتنا ليس نتيجة هجوم إلكتروني
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تواصل – وكالات:

استبعدت شركة “فيس بوك”، أن تكون هجمات إلكترونية هي السبب وراء تعطل تطبيقاتها الأربعة لعدة ساعات أمس الأربعاء.

وبدأ المستخدمون يبلغون عن صعوبات في التسجيل بكل من فيس بوك وإنستغرام وواتس آب وماسنجر، بداية من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش)، حسب موقع “داون ديتكتور”.

وأقرت الشركة العملاقة بهذه المشكلة بعد ساعتين من حدوثها.

وقالت الشركة عبر تويتر: “نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يتعذر عليهم حالياً استخدام عائلة تطبيقات فيسبوك، ونحن نعمل على حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

وقالت إن ذلك العطل ليس نتيجة هجوم إلكتروني.

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