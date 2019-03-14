بالأسماء.. نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الجاري 1440هـ.

وحددت الوزارة فترة استقبال الاعتراضات على الحركة لمدة 10 أيام، وسيتم اعتماد الحركة وتبليغ نتائجها لإدارات التعليم في 27 رجب، فيما سيتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيًّا خلال الفترة من 2 إلى 6 شعبان.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي الذين قدموا في عام 1439هـ بلغت 27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات، فيما جاء المتقدمون في عام 1438 في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليهم المتقدمون في عام 1437 بنسبة 14% من إجمالي المتقدمين.

وأبان، أن الذين قدموا في آخر 3 سنوات بلغت نسبتهم 59% من المتقدمين والمتقدمات، بينما الذين قدموا في السنوات المتبقية تقدر نسبتهم بـ38%.

وأضاف العصيمي، أن المتقدمين في سنة 1430 كانت نسبتهم 0.8%، بينما المتقدمون في سنة 1431 سجلوا نسبة 2.4%، لافتاً إلى أنه بمراجعة رغبات هؤلاء تبين أن معظمهم كانت له رغبة واحدة على قطاعات متجاورة، ولا يوجد فيها احتياج للتخصص.

ويمكن معرفة نتيجة حركة النقل الخارجي عبر الرابط هنا

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