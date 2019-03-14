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هل لضعف الذاكرة علاقة بالذكاء؟

هل لضعف الذاكرة علاقة بالذكاء؟
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تواصل – وكالات:

خلصت دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء في قسم العلوم البيولوجية في جامعة تورونتو الكندية إلى وجود صلة وثيقة بين الذاكرة السيئة والذكاء.

وبحسب الدراسة، فإن الذاكرة الضعيفة قد تكون دليلاً على أن الدماغ يركز على الأشياء الأكثر أهمية، وتقوم بإنفاق الطاقة على تخزين المعلومات الهامة على حساب المعلومات القديمة.

وفي معرض حديثة مع صحيفة يونيلاند، أوضح البروفيسور بليك ريتشاردز: ” الهدف من الذاكرة هو أن تجعلك شخصاً ذكياً يمكنه اتخاذ القرارات وحل المشكلات، وتخزين المعلومات. لذا فإن نسيان أي معلومات مضى عليها وقت معين قد يكون بسبب تراكم المعلومات الجديدة التي تأخذ حيزاً أكبر من الذاكرة وبالتالي تمحو المعلومات القديمة”

وأضاف: “ببساطة، يحتاج الدماغ إلى نسيان المعلومات غير المجدية والتخلص منها حتى يتمكن من تبسيط عملية صنع القرار والتفكير العميق الذي يعتبر دليلاً على الذكاء”

وحذر العلماء من أن نتائج الدراسة لا تنطبق على نسيان الأشياء الهامة والأساسية في الحياة، لأنها عادة ما تنجم عن حالات صحية قد تكون خطيرة مثل ألزهايمر، بحسب ما ورد في صحيفة ستار أونلاين البريطانية.

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