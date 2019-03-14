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مصادر: الانتهاء من دليل مهني لتقييم العقارات المنزوعة للمنفعة العامة

مصادر: الانتهاء من دليل مهني لتقييم العقارات المنزوعة للمنفعة العامة
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من إعداد دليل مهني لتقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك للحد من المبالغة في الأسعار.

وأوضحت المصادر أن الدليل تم تصميمه ليكون مرجعًا للمُقيم لحل المشكلات التي تواجهه عند التقييم، كما أنه سيتضمن أسعارا تقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات على أن يتم تحديثه بشكل دوري، وسيكون الدليل موائماً للأنظمة التشريعية ذات العلاقة والمعايير الدولية.

وأشارت المصادر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أنه سيتم طرح الدليل أمام القطاع الخاص لإعطاء ملاحظاته ومقترحاته، لافتة إلى أنه وفقا للنظام، فإنه ينبغي أن يعكس التعويض القيمة الفعلية للعقار، وأن يضمن التعويض أن يكون مالك العقار على وضعه المالي نفسه قبل نزع ملكية عقاره.

 

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