الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد ساعات.. الاستعلام من هنا

حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد ساعات.. الاستعلام من هنا

تفاصيل جديدة بشأن وفاة طالبة التمهيدي داخل الباص بالقنفذة

تفاصيل جديدة بشأن وفاة طالبة التمهيدي داخل الباص بالقنفذة

توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن أرباح التمويل للمستفيدين

توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن أرباح التمويل للمستفيدين

القصاص من «نايف الدوسري» بالرياض.. أنهى خلافًا بـ«الرصاص»

القصاص من «نايف الدوسري» بالرياض.. أنهى خلافًا بـ«الرصاص»
0

تواصل –  واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / نايف بن عساف بن عساف الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / هادف ابن فرحان بن فهد الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نايف بن عساف بن عساف الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 7 / 7 / 1440 هـ في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنفيذ حكم القتل في «خالد سليماني» بالمدينة.. تعرف على جريمته

تنفيذ حكم القتل في «خالد سليماني» بالمدينة.. تعرف على جريمته

أحمد أصبح غرامة وسوسن صارت سطام.. 611 تغيير اسم بالمملكة خلال شهر

أحمد أصبح غرامة وسوسن صارت سطام.. 611 تغيير اسم بالمملكة خلال شهر

«الداخلية» تطلق حسابها الرسمي عبر «سناب شات»

«الداخلية» تطلق حسابها الرسمي عبر «سناب شات»

عتق رقاب 3 مواطنين من القصاص بعد شفاعة وزير الحرس الوطني وأمير عسير

عتق رقاب 3 مواطنين من القصاص بعد شفاعة وزير الحرس الوطني وأمير عسير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……
مقالات

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……

المزيد
مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”
مقالات

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”

المزيد
لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>