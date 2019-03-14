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سيارة محملة بنصف طن حشيش تسقط بيد «حرس الحدود»

سيارة محملة بنصف طن حشيش تسقط بيد «حرس الحدود»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر عبر مسؤوليات قطاع شرورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية، وبالتعامل معهم بما يقتضيه الموقف تمت السيطرة عليها، والقبض على قائدها ومرافقه، وضبط (420) كيلوجراماً من الحشيش المخدر بحوزتهما, وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكد المقدم القريني بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه ومقدراته، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.

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