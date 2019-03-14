الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد ساعات.. الاستعلام من هنا

حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد ساعات.. الاستعلام من هنا

تفاصيل جديدة بشأن وفاة طالبة التمهيدي داخل الباص بالقنفذة

تفاصيل جديدة بشأن وفاة طالبة التمهيدي داخل الباص بالقنفذة

توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن أرباح التمويل للمستفيدين

توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن أرباح التمويل للمستفيدين

«هدف» يُعوِّض منشآت القطاع الخاص عن أجور أيام غسيل الكلى لموظفيها

«هدف» يُعوِّض منشآت القطاع الخاص عن أجور أيام غسيل الكلى لموظفيها
0

تواصل – واس:

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مرضى الفشل الكلوي العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، خلال مدّة عملهم ضمن برنامج “دعم أجر أيام غسيل الكلى”، وذلك من خلال تعويض المنشآت بأجور الأيام التي يحتاجها الموظف لغسيل الكلى، فضلا عن أحقية الموظف في الاستفادة من الدعم وإن كان مدعومًا ضمن برامج أخرى.

وحث المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل، مرضى الفشل الكلوي العاملين في القطاع الخاص، إلى الاستفادة من برنامج “دعم أجر أيام غسيل الكلى”، الذي يهدف إلى مساعدتهم للاستمرار في أعمالهم بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البرنامج يشمل السعوديين والسعوديات، لافتاً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل البرنامج لمزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، منوهاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في العمل، ويعد نوعاً من أنواع المشاركة والمسؤولية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لمرضى الفشل الكلوي من موظفي القطاع الخاص من خلال تحمل أجر أيام غسيل الكلى التي يأخذها الموظف وباعتبارها إجازة مدفوعة الأجر.

يذكر أن اليوم الموافق 14 مارس 2019م يصادف اليوم العالمي للكلى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إيداع 418 مليون ريال في حسابات المستفيدين من «برنامج حافز»

إيداع 418 مليون ريال في حسابات المستفيدين من «برنامج حافز»

«هدف» يعرض 6060 فرصة تدريبية على رأس العمل عبر «تمهير»

«هدف» يعرض 6060 فرصة تدريبية على رأس العمل عبر «تمهير»

«هدف» يتعاون مع 6 غرف تجارية لتأهيل وتوظيف المواطنين

«هدف» يتعاون مع 6 غرف تجارية لتأهيل وتوظيف المواطنين

مدير «هدف»: برامج ومبادرات لتحفيز مشاركة القوى الوطنية في مسارات التنمية

مدير «هدف»: برامج ومبادرات لتحفيز مشاركة القوى الوطنية في مسارات التنمية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……
مقالات

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……

المزيد
مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”
مقالات

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”

المزيد
لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>