تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

تواصل – فريق التحرير:

لم يدخل قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بالموافقة على السماح لموقوفي الخدمات بتجديد وإصدار بطاقات الهوية الخاصة بهم حيز التنفيذ حتى الآن، حيث ترفض الأحوال المدنية التجديد، ما تسبب في حيرة شديدة للمواطنين.

جاء ذلك بعدما أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في حسابها الرسمي على “تويتر” أن “تجديد الهوية الوطنية في حال وجود إيقاف خدمات” غير متاح في الوقت الحالي.

وردت الأحوال المدنية على سؤال تلقته من أحد المواطنين: (هل يسمح بتجديد الهوية الوطنية في حال وجود إيقاف خدمات؟)، بقولها (لا يمكن في الفترة الحالية، نسعد بخدمتك).

المثير للجدل والاستغراب أن رد الحساب الرسمي للأحوال المدنية، جاء متزامنا مع حديث مصادر تفيد بأن الأحوال المدنية ستبدأ اليوم الخميس، استقبال تجديد وإصدار الهوية الوطنية لمن كان عليه إيقاف خدمات؛ بحيث يمكنهم حجز المواعيد في مكاتب الأحوال المدنية من يوم الأحد المقبل.

وكان المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر قد صرح في وقت سابق بأنه سيكون متاحا لموقوفي الخدمات تجديد الهوية قريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية الفنية لذلك مع الجهة المختصة، بمتابعة من وكيل الوزارة للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود.

وأكد أن «الأحوال» رفعت طلبا إلى وزير الداخلية شرحت فيه أنه مع إيقاف الخدمات لا يمكن للأحوال ممارسة عملها المحدد نظاما مثل تجديد الهوية، طالبة منه عدم شمول ذلك في إيقاف الخدمات، لتصدر الموافقة بذلك.