الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد ساعات.. الاستعلام من هنا

حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد ساعات.. الاستعلام من هنا

تفاصيل جديدة بشأن وفاة طالبة التمهيدي داخل الباص بالقنفذة

تفاصيل جديدة بشأن وفاة طالبة التمهيدي داخل الباص بالقنفذة

توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن أرباح التمويل للمستفيدين

توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن أرباح التمويل للمستفيدين

الخدمة المدنية تعلن عن الموعد الرسمي لتطبيق اللائحة الجديدة للموارد البشرية

الخدمة المدنية تعلن عن الموعد الرسمي لتطبيق اللائحة الجديدة للموارد البشرية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة هو يوم الخميس ١١ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ مايو من العام ٢٠١٩م

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول، وذلك بهدف تشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي “اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية” وأطر العمل التنظيمية المشتملة على الأحكام التفصيلية للائحة:

للاطلاع على اللائحة وأطرها التنظيمية عبر هذين الرابطين:

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

الأطر التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات

تفاصيل اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات

لائحة الموارد البشرية الجديدة تُحدد أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكومي

لائحة الموارد البشرية الجديدة تُحدد أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكومي

«الخدمة المدنية» تُطلق البرنامج الوطني لتأهيل موظفي الموارد البشرية

«الخدمة المدنية» تُطلق البرنامج الوطني لتأهيل موظفي الموارد البشرية

نائب أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى الاستقدام والموارد البشرية

نائب أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى الاستقدام والموارد البشرية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……
مقالات

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……

المزيد
مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”
مقالات

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”

المزيد
لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>