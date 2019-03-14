بشرى سارة لمبتعثي «الاتصالات والتقنية»

تواصل – الرياض:

تعكف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم، على وضع خطة للاستفادة من خريجي برنامج الابتعاث الخارجي في مجال الاتصالات وتوظيفهم خلال الفترة المقبلة، بالشراكة مع 60 شركة محلية وأجنبية متخصصة.

وقالت مصادر إن عدد الخريجين في برنامج الابتعاث الخارجي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يبلغ نحو 1500 خريج، 73 في المائة منهم يحملون شهادات عليا. حسب “الاقتصادية”

وتهدف وزارة الاتصالات من خلال استعانتها بالخريجين المبتعثين، إلى تلبية احتياجات سوق العمل، فيما ستقام عدة فعاليات لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات وبناء العلاقات وفرص العمل بين الأعضاء.

وناقشت وزارتا التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات، في حلقة نقاش في الرياض أمس، فرص استقطاب خريجي برنامج الابتعاث الخارجي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية، أهمية برنامج رواد التحول الرقمي الذي يستهدف تأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات مستقبلية، ما يتوقع أن يكون لها أثر كبير في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة.