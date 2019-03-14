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العقاري: مستفيدو «التمويل المدعوم الجديد» تخطوا 70 ألف مستفيد

العقاري: مستفيدو «التمويل المدعوم الجديد» تخطوا 70 ألف مستفيد
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تواصل – متابعات:

كشف خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن عدد المستفيدين بنظام “التمويل المدعوم” الجديد بلغ أكثر من 70 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 43 مليار ريال، في حين بلغ عدد المستفيدين من نظام الصندوق سابقا نحو 855 ألف مستفيد خلال 45 عاماً.

وأوضح وفقا لـ”الاقتصادية” أن عدد المدعومين بنسبة 100% من برنامج التمويل المدعوم بلغ نحو 51393 مستفيدا، مشكلين 85% من إجمالي المستفيدين من البرنامج، فيما بلغ عدد المستفيدين من خيار “التمويل القائم” نحو 24682 مستفيداً.

وفيما يتعلق بالإعفاءات المالية للمتوفين من مستفيدي الصندوق، فبين أنها بلغت 1.7 مليار ريال لعدد 7425 متوفى، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي التي تعوض الصندوق عن هؤلاء المتوفين.

وأكد صندوق التنمية العقارية، في وقت سابق، بدء الصندوق في صرف القروض الحسنة الإضافية البالغة قيمتها 140 ألف ريال لعدد من المستفيدين، بشكل تجريبي، وذلك بهدف التأكد من استفادة المواطنين من هذه الخدمة وإمكانية حصولهم على مسكن. والقرض الحسن الإضافي، يصرف لمن يبلغ عمره 50 عاماً فأكثر، وذلك بهدف تمكينه من الحصول على مسكن.

وبلغ عدد المستفيدين ممن تم تمويلهم خلال شهر يناير الماضي من العام الجاري 9578 مستفيداً بقيمة بلغت 4.7 مليار ريال، بنمو 258% مقارنة بشهر يناير من عام 2018.

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