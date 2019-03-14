معهد الأئمة والخطباء ينظم دورة «فقه الانتماء» لمنسوبي الشؤون الإسلامية بجدة

تواصل – فريق التحرير:

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء الأحد المقبل، دورة في “التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة” لمنسوبي إدارة المساجد لدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك في قاعة الملك فيصل بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وستتناول الدورة عدداً من الموضوعات منها: تأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية، والحكم الشرعي من المصطلحات المتعلقة بالانتماء والمواطنة، والانتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية “الأسس ــ المواقف”، ومقتضيات ولوازم الانتماء والمواطنة، وواجبات الدعاة والأئمة تجاه تعزيز الانتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية لمعهد الأئمة والخطباء للعام الجاري 1440هـ، التي وجه بإقامتها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وتستهدف الأئمة والخطباء والدعاة، ومراقبي المساجد؛ بهدف تطوير قدراتهم، والمساهمة في إثراء معلومتهم بما يحقق الرسالة والأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.