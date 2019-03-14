توقعات بأمطار وبرَد على الباحة والطائف وميسان.. والدفاع المدني يحذر

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل محافظات المندق، والعقيق، وبلجرشي، والمخواة والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت “هيئة الأرصاد” إلى هطول أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف ومركز بني سعد، ومحافظة ميسان والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.