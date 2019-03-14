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صحيفة أمريكية: واشنطن تختبر صواريخ «محظورة»

صحيفة أمريكية: واشنطن تختبر صواريخ «محظورة»
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تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد لاختبار صواريخ محظورة بموجب معاهدة للسيطرة على السلاح مع روسيا تعود إلى الحرب الباردة، ومن المقرر إنهاء العمل بها هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن “الجيش يخطط لاختبار صورايخ كروز تطلق من منصات أرضية يصل مداها إلى ألف كيلومتر في أغسطس وصاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه بين 3 آلاف و4 آلاف كيلومتر في نوفمبر “.

يشار إلى أنه لا يمكن تجربة تلك الصواريخ بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي ظلت سارية لأكثر من 30 عاماً.

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