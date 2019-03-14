وفاة مقيم دهساً جراء حادث تصادم بالطائف

تواصل – الطائف:

توفي مقيم، فجر اليوم الخميس، جراء تعرضه لحادث دهس وقع أثناء عبوره بفيصلية الطائف، وقد باشرت الجهات المعنية الحـادث.

وتعود التفاصيل إلى أن سيارة يقودها شاب انحرفت من طريق المطار الطالع إلى المسار الآخر، واصطدمت بسيارة أخرى بها عائلة، ثم انحرفت السيارة ودهست مقيماً كان بجوار الطريق ينوي العبور، فيما نجت مركبات عدة من الحـادث بعد انفصال إطار المركبة عن السيارة واستقراره على مسافة بعيدة.

وأوضحت الجهات المعنية أنه تم مباشرة التحقيق، وأن معلومات أولية تشير إلى وجود طرف أدى إلى انحراف السيارة المتسببة بالحـادث إلى المسار الآخر.