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ماذا يجب أن يأكل الطفل في وجبة الإفطار؟

ماذا يجب أن يأكل الطفل في وجبة الإفطار؟
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تواصل – وكالات:

يكتسب أول ما تأكله في بداية اليوم أهمية خاصة في النظام الغذائي، وبالنسبة للطفل تعتبر كل الوجبات هامة، لكن الإفطار الصحي الأكثر تأثيراً على النمو.

إليك أهم التوصيات الغذائية بما ينبغي أن يأكله الطفل في الصباح:

الحليب.
يحتاج الطفل حليباً كامل الدسم بين سن عام وعامين، بعد ذلك يمكنك تدريجياً خلال العام الثالث نقله إلى حليب يحتوي على دسم نسبته 2 بالمائة. ويُفضّل اختيار الحليب المحلي، وتجنّب الحليب البودرة بالنسبة للصغار، وكذلك عدم تقديم حليب الشوكولا في الصباح.

المكسرات والفواكه.
توفر توليفة المكسرات والفواكه المجفّفة جرعة رائعة من المعادن والمغذيات التي تلبي احتياجات النمو، إلى جانب الألياف التي تمنع الإمساك. ويعتبر الزبيب من أكثر الفواكه المجفّفة قبولاً لدى الأطفال.

الفاكهة.
من الضروري أن يتناول الطفل الفاكهة الطازجة في وجبة الإفطار، ويمكن تقديم الموز والتفاح باستمرار، أو أي نوع من فاكهة الموسم في الصباح، ويعتبر السموثي الغني بالفواكه من العصائر المحببة للصغار خاصة إذا لم يكن هناك وقت كافٍ لتناول الوجبة.

البروتين.
البيض والفول والجبن من مصادر البروتين الجيدة، ويمكن تقديم البيض أو الفول مع زيت الزيتون أو السمن الطبيعي وليس النباتي ليحصل الصغير على دهون صحية.

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