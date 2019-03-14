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8 إخوة يذودون عن الوطن بالحد الجنوبي.. ووالدهم يتمنى المشاركة

8 إخوة يذودون عن الوطن بالحد الجنوبي.. ووالدهم يتمنى المشاركة
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تواصل – الرياض:

قدم المواطن حسن الهروبي بمنطقة جازان، 8 من أبنائه للذود عن الحد الجنوبي، ومشاركتهم ما بين جازان ونجران والربوعة، مسطرا بذلك أنبل معاني الوفاء للوطن.

وقال الهروبي إن أبناءه الثمانية موزعون على امتداد الحدود، وبعضهم في العمق اليمني، لافتاً إلى أن اثنين منهم تعرضا إلى إصابة، ثم عادا مجدداً بعد تماثلهما للشفاء إلى صفوف القتال من أجل حماية الوطن.

وأضاف أن أحد أبنائه طلب العودة إلى الحدود مع زملائه بعد انتهاء مهمته، مشيراً إلى أن ابنه التاسع ملتحق بدورة عسكرية في القوات المسلحة، ويتمنى أن يكون مشاركاً مع أشقائه بعد التخرج.

وأشاد بأبنائه، معرباً عن اعتزازه بهم وهم يحملون السلاح ويقاتلون كل مَن يحاول المساس بتراب الوطن، متمنياً المشاركة معهم.

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