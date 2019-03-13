فوائد مذهلة.. هذا المشروب يخفف آلام التهاب المفاصل ويقي من السرطان

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تواصل – الرياض:

نصح الأستاذ الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير، بتناول ثمرة الجريب فروت لما تحتوي عليه من فوائد صحية جمة.

وقال القحطاني: إنها تحتوي على فيتامين ج، وتعد من أكثر الثمار الغنية بهذا الفيتامين وفلافونيدات وبوتاسيوم وحديد وحمض الفوليك وكالسيوم ومعادن أخرى.

وأضاف القحطاني، أن النوع الأحمر من ثمار الجريب فروت غني بالبيتاكاروتين والبكتين ومركب الليكوبين الذي يلعب دور هام كمضاد للأكسدة ومركب الهسبريدين، كما تحتوي الثمار على زيت طيار.

وتابع أستاذ علم العقاقير، أن نصف ثمرة توفر أكثر من ٥٠٪ من الحصة الغذائية الموصى بها للبالغين من فيتامين ج، كما أنها تحتوي على ٢٢٥ ملجم من البوتاسيوم و ٢٥ ميكروجرام من حمض الفوليك، موضحا أن كوب واحد من العصير غير المحلى، يحتوي على ٩٥ ملغم من فيتامين ج وهو أكثر من ١٥٪ من الحصة الغذائية الموصى بها منه.

وأشار إلى أن الجريب فروت غني بالبكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على تقليل الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك تشير الدراسات الحديثة إلى أنه يحتوي على مواد أخرى تقي من الإصابة بالأمراض.

ولفت إلى أن الجريب فروت يخفف آلام التهاب المفاصل، ومرض الذئبة الحمراء، والأمراض الالتهابية الأخرى، كما يعتقد بأن هذا التأثير يعود لوجود مادة كيميائية نباتية تعيق عمل البروستغلندينات التي تسبب الالتهاب.

وبين القحطاني أن شرب عصير الجريب فروت مخلوطا مع عصير البرتقال يوميا يساعد في الوقاية من أمراض كثيرة، وينصح بشرب عصير مكون من برتقالة وحبة جريب فروت وحبة جزر تعصر وتشرب على الريق يومياً، هذا العصير يمنع من أزيز الرئتين وبالأخص عند الأطفال والكبار في السن.

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