الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يتم تحصيل رسوم نقل ملكية على «مركبات التشليح»؟.. المرور يرد

هل يتم تحصيل رسوم نقل ملكية على «مركبات التشليح»؟.. المرور يرد

مسؤول بـ«التعليم» يكشف حقيقة إيقاف الابتعاث في الكليات النظرية

مسؤول بـ«التعليم» يكشف حقيقة إيقاف الابتعاث في الكليات النظرية

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في «سوري» هرَّب حبوباً مخدرة بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في «سوري» هرَّب حبوباً مخدرة بتبوك

«قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات»

«قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات»

قتل مجموعة من الإبل بطلقات نارية في «جبل إدقس» بالمدينة

قتل مجموعة من الإبل بطلقات نارية في «جبل إدقس» بالمدينة
0

تواصل – المدينة المنورة:

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة التحقيق في بلاغ مواطن، يفيد بإطلاق النار على مجموعة من الإبل التابعة له في جبل إدقس التابع لمحافظة وادي الفرع.

وكلفت الجهات المختصة، طبيبًا بيطريًّا بالشخوص على الإبل، حيث أفاد في تقريره أن الإبل تعرضت لطلقات نارية بمنطقة الصدر، أدت إلى خروج الدم من الفم والأنف؛ إذ وُجدت آثار لمصارعتها الموت بالأرض المحيطة بها بسبب الطلقات النارية.

وطالب صاحب الإبل، الجهات المعنية بسرعة القبض على الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار على الإبل بهذه الطريقة البشعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المدينة.. الإطاحة بـ1650 مخالفاً ضمن حملة «وطن بلا مخالف» في المهد

المدينة.. الإطاحة بـ1650 مخالفاً ضمن حملة «وطن بلا مخالف» في المهد

«صحة المدينة» تعلق على ما تم تداوله بشأن طفلة مستشفى ينبع

«صحة المدينة» تعلق على ما تم تداوله بشأن طفلة مستشفى ينبع

إمام الحرم النبوي: يوم الجمعة ميدان للتنافس في الأعمال الصالحة

إمام الحرم النبوي: يوم الجمعة ميدان للتنافس في الأعمال الصالحة

أمانة المدينة تعلق على مقطع «التمر المجروش»

أمانة المدينة تعلق على مقطع «التمر المجروش»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”
مقالات

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”

المزيد
لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد
«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>