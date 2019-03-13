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تعليم مكة يمنع رحلة لإحدى الروضات.. ويؤكد: الرحلات ممنوعة بهذه الأماكن

تعليم مكة يمنع رحلة لإحدى الروضات.. ويؤكد: الرحلات ممنوعة بهذه الأماكن
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تواصل – مكة المكرمة:

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة منع رحلة ترفيهية كانت تعتزم إحدى روضات الأطفال الأهلية تنظيمها اليوم الخميس، في أحد المولات بالعاصمة المقدسة؛ وذلك بسبب عدم توافر شروط الأمن والسلامة، إلى جانب حرصها على سلامة الطلاب والطالبات.

وأوضح المتحدث باسم “تعليم مكة” طلال الردادي، أن الرحلات المدرسية للأماكن السياحية والمعارض والمتاحف مسموح بها وفقاً لتنظيمات وشروط وزارة التعليم التي حددتها اللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وأضاف أن إدارة التعليم بمكة المكرمة تمنع الرحلات للاستراحات والمسابح والألعاب التي قد لا تتوفر بها شروط الأمن والسلامة في إطار حرصها على سلامة الطلاب والطالبات.

ولفت المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم بمكة المكرمة، إلى أن أي رحلة ترفيهية تتطلب موافقة الإدارة التعليمية.

 

 

 

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