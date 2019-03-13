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أردني يقتل طفله الرضيع بطريقة مروعة (صور)

أردني يقتل طفله الرضيع بطريقة مروعة (صور)
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تواصل – وكالات:

أقدم رجل أردني على قتل طفله البالغ من العمر سنة واحدة، بعد أن ربطه في عربة الأطفال، ورماه في مياه الخليج بتايلاند.

وأعلن رئيس هيئة الهجرة في تايلاند “سورخاتي” أمس الثلاثاء، أن وائل نبيل البالغ من العمر 52 عاماً، والد الطفل كان يقضي إجازة مع زوجته وطفلهما.

وأشار إلى أن الأب أقرّ بربط ابنه داخل عربة الأطفال ودفع بها إلى البحر؛ حيث تم العثور على جثـة الرضيع من قِبل صيادين في ميناء باتايا.

وتابع المسؤول التايلاندي، أن الأب أقدم على قتل طفله؛ بحجة أنه غير قادر على تربيته وأنه لا يريد أطفالاً، لافتاً إلى أن الوالد أخذ الطفل، وأخبر زوجته أنه سلمه لآخرين، والزوجة بدورها اشتكت إلى السلطات التايلاندية؛ مما أسفر عن توقيف الأب للتحقيق معه، وفقاً لـ”فرانس برس”.

ووفقاً للقانون التايلاندي فإن الأب سيعاقب في هذه القضية، بتهمة القتـل العمد، وتصل عقوبته إلى الإعدام في حالة الإدانة.

 

 

 

 

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