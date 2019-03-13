الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في «سوري» هرَّب حبوباً مخدرة بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في «سوري» هرَّب حبوباً مخدرة بتبوك

«قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات»

«قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات»

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

تحذير من أضرار الجمع بين المشروبات الغازية ووجبات اللحوم

تحذير من أضرار الجمع بين المشروبات الغازية ووجبات اللحوم
0

تواصل – وكالات:

تساعد الوجبات الغنية بالبروتين في بناء العضلات لكن إذا اجتمعت هذه الأصناف مع مشروب سكري مثل الصودا فإن الضرر قد يتجاوز النفع.

وقد أخضع باحثون 27 شخصاً بالغاً لأربع وجبات، تحتوي اثنتان منها على 15 بالمئة بروتين، واحدة بها مشروب محلى بالسكر والأخرى بمشروب خالٍ من السكر، بينما احتوت الوجبتان الأخريان على 30 بالمئة بروتين ونفس المشروبات.

ونقل موقع “ريدرز دايجست” عن نتائج الدراسة التي نشرت بدورية (بي.إم.سي) للتغذية أن تناول مشروب سكري خلال الأكل أدى إلى انخفاض أكسدة الدهون، وهي العملية التي تبدأ عندها الدهون في التفتت.

تعبيرية

وأوضح الموقع أن الوجبة الأعلى في نسبة البروتين سجلت نقصاً أكبر في حرق الدهون. وعلى وجه العموم؛ فإن تناول مشروب سكري مع وجبة غنية بالبروتين يعني أن الدهون التي سيتم حرقها ستكون أقل.

وفي الواقع؛ فإن المشروب السكري قد يعني المزيد من السعرات الحرارية حتى بعد الفراغ من شرابه، ولم تفعل السعرات الإضافية شيئاً لسد الجوع بل على العكس ساهمت في شعور المشاركين في الدراسة للحاجة للأكل مجدداً بعد فترة.

وأوضح “ريدرز دايجست” أن الحصول على كمية وفيرة من البروتين دون زيادة في السكريات يقلل الرغبة في تناول أغذية مملحة، لكن عندما تأتي الوجبة الغنية بالبروتين مصحوبة بمشروب سكري فإن الشهية لهذه الأطعمة “المملحة” تعود.

تعبيرية

وقال الطبيب الأمريكي شانون كاسبرسن رئيس فريق البحث والخبير بوزارة الزراعة الأمريكية في بيان “إن ما توصلنا إليه يشير إلى أن تناول مشروب محلى بالسكر مع وجبة يؤثر على طرفي معادلة توازن الطاقة”.

“فيما يخص الكمية؛ فإن الطاقة الإضافية من المشروب لن تجعل المرء يشعر بمزيد من الشبع. وفيما يخص الإنفاق؛ فإن السعرات الحرارية لن تُستنفد وسيقل حرق الدهون”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مشروب يومي منتشر يسبب «زيادة الوزن والتجاعيد»

مشروب يومي منتشر يسبب «زيادة الوزن والتجاعيد»

امنعوا أطفالكم عنها.. 7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية

امنعوا أطفالكم عنها.. 7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية

«الصحة» تحذر من المشروبات الغازية.. تُسبب 10 أمراض خطيرة (فيديو)

«الصحة» تحذر من المشروبات الغازية.. تُسبب 10 أمراض خطيرة (فيديو)

هل تعاني آلام القولون العصبي؟.. إليك أبرز طرق العلاج

هل تعاني آلام القولون العصبي؟.. إليك أبرز طرق العلاج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”
مقالات

مدينة الأنعام بحفر الباطن.. مشروع رائد يستحق الوقوف وراءه!!”

المزيد
لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد
«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>