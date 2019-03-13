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«الخطوط السعودية» تطلق خدمة جديدة مجانية في جميع رحلاتها

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة جديدة مجانية في جميع رحلاتها
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تواصل – الرياض:

كشفت الخطوط السعودية، عن إطلاق، خدمة جديدة مجانية على رحلاتها الداخلية والدولية تمكِّن ضيوفها من استخدام تطبيقَي التواصل الاجتماعي “وي شات وإنستقرام”، في التواصل مع أسرهم وأصدقائهم وأعمالهم، إضافةً إلى قائمة التطبيقات المتاح استخدامها مجاناً على متن جميع طائراتها المزودة بخدمة الإنترنت.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه أصبح بإمكان ضيوفها على مختلف درجات السفر الاستمتاع بالتواصل النصي عبر هواتفهم الذكية خلال رحلاتهم الداخلية والدولية، وبذلك تكون “السعودية” شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تتيح لضيوفها التواصل مع الآخرين مجاناً على رحلاتها عبر خمسة تطبيقات، واتساب؛ أي مسج؛ ماسنجر فيسبوك، وي شات، وإنستغرام.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على هامش المعرض الدولي السعودي الأول للطيران الذي افتتح أمس بمطار الثمامة بالرياض، إن إضافة تطبيقي وي شات وإنستغرام إلى التطبيقات المتاح استخدامها مجاناً على طائرات “السعودية” يأتي تقديراً لضيوفها المهتمين بالتواصل عبر هذين التطبيقين بعد الإقبال الكبير على استخدام التطبيقات التي سبق إطلاقها مجاناً على رحلات “السعودية” وهي (واتساب وإي مسج وماسنجر).

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