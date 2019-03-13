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«التحالف العربي» يُسقط طائرة حوثية مسيّرة بالحديدة

«التحالف العربي» يُسقط طائرة حوثية مسيّرة بالحديدة
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تواصل – الرياض:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة حوثية مسيّرة في سماء معسكر التحالف بالحديدة؛ حيث يتواجد الفريق الحكومي للجنة إعادة الانتشار.

من جهته، أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسجارد، فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيا الحوثي الانقلابية على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.

وكشف عضو فريق الحكومة اليمنية الشرعية في محادثات السويد، عسكر زعيل، عن أن الفريق الحكومي بعث رسالة إلى لوليسجارد بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى قبل يومين، غير أن الأخير رد بأن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم اللقاءات المتواصلة معهم.

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